أثارت صورة نادرة للمطربة اللبنانية فيروز، الجدل بظهورها أمام المسجد الأقصى.

وظهرت فيروز أمام المسجد الأقصى في القدس في عام 1966 أي قبل الاحتلال الإسرائيلي بعام تقريبًا، وهي ترتدي فستان قصير أثار الجدل؛ حيث اعتبره البعض غير مراعٍ لحرمة المكان.