الحكم على امرأة وزوجها في قضية قتل عشيقها

قامت محكمة جنايات الجيزة، بإصدار حكمها على ربة منزل وزوجها العرفى، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة .

ويُشار إلى أن النيابة العامة بشمال الجيزة، كانت أحالت في وقت سابق، ربة منزل وزوجها العرفي، لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تبلغ مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ميكانيكي وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

وأوضحت الكاميرات رجل وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة، وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.