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الاربعاء15 فبراير

بالصور.. اندلاع حريقين في محال تجارية وحشائش بجدة وأبها

منذ 20 دقيقة
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أعلن الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريقين في جدة وأبها.

وتمكن مدني جدة، من إخماد حريق في محال تجارية بحي مشرفة، فيما يوجد لا إصابات.

وفي السياق نفسه، أخمد مدني أبها حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية، نتج عنه احتراق مركبة، ولا إصابات.

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