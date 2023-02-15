قضت محكمة بريطانية بتعويض موظف مبيعات عمره 61 عامًا ب ٧١٠٠٠ الف جنبه إسترليني بقضية تعويض كبرى ضد شركته، بعدما قام مديره بطرده لأنه أصلع عجوز.

واستمتعت محكمة ليدز إلى المدير فيليب هيسكث الذي هو نفسه أصلع وقد اشتكى من تنوع مكان العمل قائلاً إنه لا يريد صورًا معكوسة لنفسه ويريد مرشحين نشيطين وشباب للوظائف.

قال: “لا أريد فريقًا من الرجال أصلع يبلغون من العمر 50 عامًا – أريد تغيير الديناميكيات”.

ورأت المحكمة أن الشركة انتقدت مارك، ووضعته في خطة “زائفة” لتحسين الأداء عن طريق إيجاد عذر له للمغادرة، استقال مارك لاحقًا واتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.