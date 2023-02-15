تعتبر العلامة التجارية شانجان واحدة ضمن شركات السيارات الصينية المملوكة للدولة، والتي تتخصص في صناعة سيارات الركاب والمركبات التجارية وشاحنات بيك اب، كما تعد من أكبر شركات السيارات في السوق الصيني.

وتتوفر شانجان CS35 بلس موديل 2023 في 3 فئات بالأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة: فئة تريند، بسعر يصل إلى 66,585 ريال، فئة سمارت، بسعر يصل إلى 71,875 ريال، فئة ليمتد، بسعر يصل إلى 78,775 ريال.

وزودت السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة قدرها 156 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات مزدوج القابض.

وتعد شانجان CS75 بلس موديل 2023، متاحة في فئتين بالأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة: فئة سمارت، بسعر يصل إلى 97,635 ريال، فئة ليمتد، بسعر يصل إلى 109,135 ريال، بينما مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 229 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

وتتاح شانجان CS95 موديل 2023 في 3 فئات بالأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة: فئة كلاسيك، بسعر يصل إلى 110,285 ريال، فئة بلاتينوم، بسعر يصل إلى 119,485 ريال، فئة رويال، بسعر يصل إلى 130,985 ريال.

وحصلت على محرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 233 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أما شانجان UNI T موديل 2023 تتوفر في فئتين مختلفتين بالأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة: فئة Elite، بسعر يصل إلى 101,085 ريال، فئة SVP، بسعر يصل إلى 110,400 ريال، بينما مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 177 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مزدوج الكلتش مكون من 7 سرعات.