أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن نشاط النفط والغاز يجعل الأحساء مؤهلة أن تحتل عددا كبيرا من الفرص التي نطمح إلى تنفيذها في الاستراتيجية الوطنية الصناعية.

وأضاف ” أطلقنا في أكتوبر من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية الصناعية والتي تعتبر خليط من مستهدفات كبيرة لتحقيق ناتج محلي إجمالي متضاعف”.

وقال الخريف :” الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى تحقيق ناتج إجمالي محلي متضاعف 3 أضعاف ورفع الصادرات إلى 4 أضعاف وخلق فرص وظيفية نوعية”.

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى تحقيق ناتج إجمالي محلي متضاعف 3 أضعاف ورفع الصادرات إلى 4 أضعاف وخلق فرص وظيفية نوعية#منتدى_الأحساء_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/HfJsB97AEg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023