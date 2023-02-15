أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن نشاط النفط والغاز يجعل الأحساء مؤهلة أن تحتل عددا كبيرا من الفرص التي نطمح إلى تنفيذها في الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وأضاف ” أطلقنا في أكتوبر من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية الصناعية والتي تعتبر خليط من مستهدفات كبيرة لتحقيق ناتج محلي إجمالي متضاعف”.
وقال الخريف :” الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى تحقيق ناتج إجمالي محلي متضاعف 3 أضعاف ورفع الصادرات إلى 4 أضعاف وخلق فرص وظيفية نوعية”.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى تحقيق ناتج إجمالي محلي متضاعف 3 أضعاف ورفع الصادرات إلى 4 أضعاف وخلق فرص وظيفية نوعية#منتدى_الأحساء_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/HfJsB97AEg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: نشاط النفط والغاز يجعل الأحساء مؤهلة أن تحتل عددا كبيرا من الفرص التي نطمح إلى تنفيذها في الاستراتيجية الوطنية الصناعية#منتدى_الأحساء_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/sX5Cc8k2SN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023
جايكم الخير يا الحساوية جايكم جايكم أن شاءالله و تستاهلون يا بعد قلبيه ههههههههه