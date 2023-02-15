أحدث النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، أزمة مع فريقه البرازيلي غريميو خلال مواجهة إيسبورتي كلوب أفينيدا بالدوري المحلي.

وأثار المهاجم الذي يعيش فترة تألق مع غريميو، بتسجيله لـ7 أهداف خلال 5 مباريات، الأنظار وذلك بتمريرة حاسمة له أثناء انشغال بعض لاعبي الفريق المنافس بالاحتجاج على الحكم، حيث لعب سواريز الكرة السريعة، ليسجل زميله كريستالدو هدفا لرغيميو، الأمر الذي أشعر غضبًا كبيرًا.

وتجمع لاعبو أفينيدا حول الحكم للاعتراض، ثم شوهد عناصر حفظ الأمن وهم يقفزون إلى المستطيل الأخضر لاحتواء الأزمة.

يُذكر أن سواريز اشتهر بلقطات مثيرة للجدل خلال مسيرته مع في الدوريات الأوروبية أو مع منتخب أوروغواي، أشهرها حين منع هدفا بيده في مواجهة غانا بمونديال 2010 أو حين “عض” مدافع إيطاليا كيليني خلال مباراة المنتخبين بمونديال 2014.