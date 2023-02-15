قام مواطن بعمل مبادرة إنسانية مختلفة وجميلة بمنطقة حائل؛ حيث قام بتوفير مسكن كامل مجاني مُجهز للمعيشة على أجمل وجه لمراجعي مستشفيات المنطقة .

وكشف مقطع فيديو تفاصيل السكن؛ حيث أظهر أحد الأجنحة المجهزة بمكان خاص باستقبال الضيوف وغرفة للنوم بها سريرين وبالإمكان تزويدها بأكثر، ويأتي ذلك بالإضافة إلى مطبخ.

ويُشار إلى أن السكن الخاص بالمبادرة يقع أمام مستشفى حائل العام، ويوجد به أكثر من 60 جناح .

يُذكر أن هذا الموقع وقف الشيخ عبدالله المنيف ووالديه، ويرحب بالضيوف في كل وقت