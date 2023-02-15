في لفتة طيبة، احتفلت مدرسة في شرورة بعودة طالب من رحلته العلاجية التي امتدت لشهرين بمشاركة مدير التعليم.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة دخول الطالب أبواب المدرسة؛ حيث استقبله الطلاب والمعلمون بالأغاني والزهور والهدايا وسط تصفيق من الجميع.

وأوضح الفيديو وجود طاولة عليها الكثير من الهدايا يتوسطها قالبا حلوى مزينان بالشموع، كما قلد مدير التعليم بالمحافظة الطالب إكليلاً من الزهور.