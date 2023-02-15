تسببت صورة زوجة اللاعب المصري محمد صلاح مع ممثل أمريكي في حالة من الغضب والجدل في مصر.

وجاء ذلك بعدما نشر لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة لعائلته مع الممثل الأمريكي ويل فيريل؛ حيث تسببت الصورة في غضب بسبب ظهور زوجته بجانب الممثل الأمريكي وهو يضع يده على كتفها.

واعتبر البعض أنه لا يجوز أن يضع الممثل الأمريكي يده على زوجة اللاعب المصري، فيما اعتبر البعض الآخر أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الصور لتشويه سمعة نجم منتخب مصر، ويقيمون ضده المشانق والمحاكم، بسبب صور عادية ويربطون الأمر بالأخلاق والدين.