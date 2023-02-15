ظهر الرياضي الأولمبي لورانس أوكوي أوكوي في مقطع فيديو وهو يضغط على ساقه، لتظهر عليها علامات كالحفر، وكأن جلده تحول إلى عجينة.

ويأتي ذلك بعدما ظهر في مقطع فيديو مصور على موقع “تيك توك”، وأظهر كيف تحولت ساقه إلى ما يشبه العجينة عند الضغط عليها.

وكشف الشاب بعد أسبوعين من نشر المقطع أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

وقال أوكوي في مقطع فيديو آخر: “لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى جسمك من جرح مفتوح.

ومن الجدير بالذكر أن التهاب النسيج الخلوي قد يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة، مثل تعفن الدم والاضطرار إلى بتر الأعضاء في بعض الحالات.