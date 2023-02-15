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الاربعاء15 فبراير

فيديو.. تدشين ضاحية “الفرسان” أكبر حي سكني في الرياض على مساحة 35 مليون متر

منذ 10 دقيقة
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فيديو.. تدشين ضاحية &#8220;الفرسان&#8221; أكبر حي سكني في الرياض على مساحة 35 مليون متر
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بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض
ضاحية “الفرسان” أكبر حي سكني في الرياض على مساحة 35 مليون متر.

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

وتعد ضاحية ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام أكبر معروض عقاري بالعاصمة، امتدادا لدعم وجهود ولي العهد لمنظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60 في المائة عام 2020 لتصل إلى 70 في المائة عام 2030.

 

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