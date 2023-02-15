افتتحت ابتدائية الأمير أحمد بن عبدالعزيز المعرض البيئي الأول تحت شعار “مبادرة السعودية الخضراء 2030” بإشراف مدير المدرسة ناصر العتيبي ورائد النشاط الاستاذ زيد الهلال.

وتضمن المعرض افتتاح “المشتل البيئي للنباتات النادرة” والذي يحتوي على نباتات برية مثل العرار والديدحان وام قلاص والسدر.

ويهدف المعرض إلى زرع ثقافة الحفاظ على الغطاء النباتي في نفوس النشء بتعزيز قيم العمل التطوعي البيئي عبر التعريف بالنباتات البرية من الناحيتين العلمية وما سجلته الذاكرة الأدبية من ذكر لها والمساهمة في غرس بعض النباتات والتعرف على طرق المحافظة عليها.

يذكر أن المعرض يأتي برعاية مكتب تعليم العارض ممثلاً في فهد العباد مشرف النشاط الطلابي، ونواف العيد مشرف التربية الفنية، وبالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.