أكدت تقارير صحفية أن البلجيكي إدين هازارد، استقر على الرحيل من ريال مدريد في ظل تدهور علاقته مع مدربه الحالي، كارلو أنشيلوتي، بسبب عدم المشاركة في المباريات.

ووفقا لتقرير نشره الصحفي ماريو كورتيغانا بجريدة “The Athletic”، يوم الأربعاء، فإن “هازارد بالكاد يتحدث مع أنشيلوتي، حيث أشارت مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه يشعر بالإحباط من مدربه، بسبب وعد سابق بمنحه دقائق للعب ولم يفِ به، ويشعر إيدن بالتجاهل وخيبة أمل بسبب انهيار علاقته مع أنشيلوتي”.

وأضاف التقرير: “يرى طاقم التدريب أن ما يحدث أمر طبيعي، كما أن فرص رحيل هازارد عن ريال مدريد تزداد يومًا بعد يوم”.

وأوضح: “علاقة هازارد مع لاعبي ريال مدريد جيدة والجميع يحبونه، لكنه يشعر بأنه ليس ضمن خطط أنشيلوتي، لأنه لا يتحدث معه سوى نادرا”.

وأكد التقرير: “سيكون هناك اجتماع مُخطط له هذا الشهر، وبعد ذلك ستكون النتيجة المحتملة موافقة كل من النادي واللاعب على الرحيل خلال الصيف المقبل”.