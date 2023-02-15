أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن 11 وظيفة شاغرة لعدد من التخصصات منها إدارة أعمال، وقانون، وشريعة.

وأضافت أن التخصصات المطلوبة شملت كل من هندسة، وعلوم حاسب، وتقنية معلومات، وعلوم بيانات، وعلاقات عامة، وتسويق، وتجارة إلكتروني.

وأوضحت الهيئة مسميات الوظائف، ومنها خبير عمليات الأعمال، ومدير إدارة الشراكات الخاصة، وأخصائي رئيسي البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى التقديم متاح للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــــــــــا