أكدت مصادر اليوم الأربعاء، أن هناك إجماع هلالي غير مسبوق على تمديد فترة رئاسة سعادة الأستاذ فهد بن نافل لأربع سنوات قادمة بعد ماكان مقررًا، أن تنتهى فترة رئاسته الحالية بنهاية الموسم الحالي بعد أن قضى ٤ مواسم رياضية حقق فيها العديد من الإنجازات كان آخرها وصيف بطل العالم ريال مدريد في بطولة العالم للأندية ٢٠٢٢ .

الرئيس الذهبي الذي طوع البطولة الآسيوية خلال أول موسم لرئاسته لنادي الهلال في العام ٢٠١٩ نجح في عام ٢٠٢١ في تحقيقها للمرة الثانية كما نجح في تحقيق بطوله الدوري لثلاث مواسم متتالية في إنجاز فريد من نوعه ونجح في تحقيق كأس الملك وحقق كأس السوبر .

والفترة الذهبية لابن نافل جعلته مطلب جماهيري وشرفي لاستمراره لاسيما والفريق في فترة رئاسته شارك في مونديال الأندية لثلاث مرات حقق فيها الرابع في أول مشاركتين ونجح في الثالثة من تحقيق الوصافة.

الرئيس الذهبي كان قد ألمح بعد عودة البعثة الهلالية من المغرب أنه أدى دوره لكن الإنجاز دفع بالهلاليين إلى المطالبة باستمراره بعد أن جمع بين البطولات وكذلك الاستثمار الرياضي وأصبح الهلال متقدمًا بمسافات طويلة على باقي الفرق في المنطقة.