يعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم ترشيح أندية الهلال والنصر والاتحاد المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023.

وستخوض هذه الأندية المنافسات في البطولة بدءً من الدور الـ16، دون الدخول في نظام التصفيات الأولية، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن تصفيات البطولة العربية ستقام في مدن أبها والباحة والطائف، وستقام بنظام تصفيات تمهيدية تعقبها نهائيات تستضيفها المملكة، وسيتنافس فيها 37 فريقاً على جوائز مالية استثنائية تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار.