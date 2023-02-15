أقدمت شابة أمريكية، متهمة بارتكاب جريمة قتل، على ضرب محاميها داخل قاعة المحكمة، بعدما طلب تأجيل الاستماع في قضيتها، لفحص ما إذا كانت مؤهلة عقليا لمحاكمتها.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الأربعاء، إن “المتهمة تايلور شابزنيس، 25 عاما، ظهرت الثلاثاء، في محكمة مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن الأمريكية، لحضور جلسة استماع في قضيتها بتهمة ارتكابها جريمة قتل شاب، والتنكيل بجثته”.

وعند بدء جلسة الاستماع بقضيتها، طلب محاميها كوين غولي، تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين للسماح لخبير الدفاع بالتأكد من مدى الأهلية العقلية لموكلته في مثولها أمام المحكمة ومحاكمتها.

تايلور شابزنيس متهمة بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الأولى، لشاب أمريكي والتنكيل بجثته، فيما تنكر قيامها بالجريمة