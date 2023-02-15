أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم 12 مختطفاً، فيما لا يزال مصير 63 آخرين مجهولاً، في بادية تدمر.

وأوضح المرصد أن هؤلاء “جرى اختطافهم أثناء جمع الكمأة في بادية تدمر ضمن بادية حمص الشرقية ومضى على اختطافهم نحو 5 أيام”.

وبين أن التنظيم الإرهابي أعدم “12 شخصاً بينهم امرأة، وعنصر من قوات النظام، بينما لا يزال مصير نحو 63 مجهولا، عقب اختطافهم”.

وأضاف أن المختطفين “بينهم نساء وغالبيتهم العظمى من عمال جمع الكمأة، إذ كانوا يقومون بعمليات الجمع والبحث”.

ويأتي ذلك في ظل استغلال خلايا التنظيم انشغال المجتمع الدولي والعالم بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

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