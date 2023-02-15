ضرب البرتغالي لياندرو جارديم مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي، مثالاً بنادي الهلال على من يريد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك في الكشف عن حظوظ فريقه بحصد اللقب القاري.

وقال جارديم في مؤتمر صحافي بعد المباراة التي كسبها أمام الظفرة 2-0، ضمن الدوري المحلي: «يحتاج الفوز بالبطولات القارية، تحضيرات سنوات طويلة».

وأضاف المدرب المتوج مع الأزرق باللقب الآسيوي 2021: «مر الهلال بهذا الأمر، قبل أن يفوز باللقب الآسيوي مرتين خلال 3 سنوات، إذ كان يتحضر لذلك طوال 6 أو 7 سنوات، ولذلك لم يكن غريبًا أن يكون 70 في المئة من لاعبي المنتخب السعودي في المونديال، هلاليين”.

ويلتقي الفريق الإماراتي، مع الهلال الذي قاده المدرب البرتغالي الموسم الماضي، في ثمن نهائي المسابقة، الإثنين المقبل.