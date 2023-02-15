انتشر تحد على تيك توك في أمريكا يتمثل في سرقة سيارات مثل هيونداي وكيا، حيث تعتقد السلطات أنه أدى إلى ما لا يقل عن 14 حادثاً تم الإبلاغ عنها و8 حالات وفاة.

وفي “تحدي كيا” الذي ينتشر على تيك توك، نشرت عصابة سرقة فيديو يحتوي تعليمات على كيفية تخطي نظم الأمن في السيارات باستخدام “كابل يو أي بي” فقط. ويمكن النجاح بهذه المهمة في غضون أقل من دقيقة. وقد شرع في تنفيذ هذا التحدث العديد من رواد “تيك توك” وبعضهم من الأطفال.

وبدأت الشركتان في طرح تحديثات مجانية لبعض البرامج من أجل وقف التحدي.

وتقوم البرمجية التي يتم إصدارها بتحديث برنامج إنذار السرقة لتمديد طول صوت التنبيه من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة ويتطلب أن يكون المفتاح في مكانه المخصص من أجل تشغيل السيارة.

وسيكون التحديث متاحاً للمركبات المؤهلة المتبقية بحلول يونيو.