قال أحد متطوعي مركز الملك سلمان للإغاثة أن دعاء الناس وابتساماتهم جعلتهم يعملون ليل نهار لإنقاذ ماتبقى من منكوبين في الزلزال.

وأضاف خلال حديثه لقناة الإخبارية أنهم كانوا يرون الصور والفيديوهات لكن عندما ذهبوا لأرض الواقع والميدان ودخلوا في المساعدات ودعاء الناس وتقديم الشاي والقهوة لهم دفعهم لأن يكونوا بكامل طاقتهم لتقديم أي مساعدة يقدرون عليها.