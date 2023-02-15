منعت وزارة التعليم تصوير وتظريف أسئلة الاختبارات التحريرية لنهاية الفصول الدراسية خارج المدرسة مهما كانت الأسباب.

وأكدت الوزارة على أهمية تخصيص مكان خاص في كل مدرسة لتصوير وتظريف الاختبارات ولا يستخدم لأي غرض آخر في نفس الفترة، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتخلص من نماذج الأسئلة، ونماذج الإجابات من جهاز الحاسب الآلي بشكل دقيق يضمن السرية.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تُسلم أصول الأسئلة ونماذج الإجابة في ظروف رسمية لمدير المدرسة أو من ينوب عنه مدون عليها كامل البيانات، ومغلقة وموقع عليها من قبل واضع الأسئلة مع التوقيع في السجل المخصص قبل بداية الاختبارات بوقت كاف.

وأشارت إلى ضرورة أن يقوم جميع المشاركين في إعداد الأسئلة ومن اطلع عليها بالتوقيع على الإقرار المخصص لذلك ويمكن لمدير المدرسة الاطلاع على الأسئلة لضرورة معينة تربوية أو تعليمية غير ما ذكر أعلاه، وإشراك المشرف التربوي عند الحاجة.

وأشارت إلى أنه يحق لإدارات التعليم، ومكتب التعليم وضع أسئلة اختبار مادة أو أكثر لأي مدرسة حكومية أو أهلية إذا دعت الحاجة أو المصلحة التعليمية لذلك.