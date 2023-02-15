أصدرت محكمة في ميلانو، الأربعاء، حكما ببراءة رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بدفع رشوة لشهود للكذب بشأن حفلاته الصاخبة سيئة السمعة التي عرفت باسم “بونغا بونغا”.

وقال محامي برلوسكوني، فيديريكو سيكوني لصحافيين: “لا يمكنني إلا أن أكون راضياً جداً”، في حين لم يتمكن القضاة من إثبات تهم الفساد.

وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلوسكوني (86 عامًا) الذي انتخب في سبتمبر عضوا في مجلس الشيوخ، واتهمه بالتلاعب بشهود والإدلاء بشهادة زور في هذه المحاكمة التي سميت “روبي-تير”.

وأوضح أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال “ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي”، آملاً ألا يستأنف الادعاء المحاكمة.