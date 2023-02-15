لا يزال أصداء مباراة نادي الهلال بنهائي كأس العالم للأندية حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الأداء المشرف الذي قدمه الفريق أمام ريال مدريد، وتوج على إثرها وصيفا للمونديال.

وتصدرت اللقطة التي ظهر فيها جوستافو كويلار وهو يذرف الدموع، ونظرة الحسرة التي ارتسمت في عيون لوسيانو فييتو عقب نهاية المباراة محل تقدير بين عشاق النادي.

وأضافوا أن كويلار قدّم ملحمة كروية في كأس العالم بشكل جنوني، كما تألق ڤييتو في كأس العالم بشكل ملحوظ وأعاد ثقة المدرج به، وبرغم ذلك ظهرت على ملامحهم الحسرة لعدم تتويج فريقهم بالكأس، مؤكدين أن بيئة الهلال هي من خلقت هذا الحب بين اللاعبين وكيان النادي، وجعلتهم يرغبون في تحقيق البطولات لرفع راية الهلال والمملكة عالية في مختلف المحافل الرياضية.