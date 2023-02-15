كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، ملابسات ما تم تداوله حول امرأة تشتكي إلزام بعض المنشآت للعاملين لديها بممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل، واتضح أنها ليست عاملة من الأساس.

وقالت الوزارة أن فرقها الرقابية باشرت البلاغ على المنشأة التي تم فيها التصوير بالخبر، واتضح أن المرأة التي تحدثت في المقطع المشار إليه؛ ليست عاملة في الأصل.

وأضافت أن ما تحدثت عنه لم ينطبق عليها في الأساس، وإنما جاء بناءً على مرئيات فردية، مؤكدة أن المقطع المتداول مجتزأ من سياق الحديث في المادة الأصلية.

وأكدت الوزارة على متابعتها المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيقها للتنظيم، وعدم التمييز في المعاملة، حيث ستوقع العقوبات المقررة نظاماً في حق من تثبت مخالفتهم للأحكام النظامية.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، وتفادي نشر مثل هذه المقاطع التي تدخل في سياق نظام مكافحة الجـرائم المعلوماتية.