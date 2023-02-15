ألمحت المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، عضو فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى مصدر أمواله، موضحة أنه أخبرها في وقت سابق بأن “حاكم عربي” هو من وراء ثروته.

ولم توضح ساندريلا طبيعة المصدر إن كان تجارة أو هدية أو خدمة أو مقابل صفقة سياسية، كما لم تكشف من هو الحاكم العربي.

واكتفت بقولها: “الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أبلغَني أنّ أمواله مصدرها حاكم عربي”.

وسبق أن رفض الرئيس الموريتاني السابق الكشف عن مصدر ثروته، التي قال إنها “ليست من أموال الشعب الموريتاني”، مؤكدا في الوقت ذاته أنها “ليست من راتبه الشخصي”.

يذكر أن ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.