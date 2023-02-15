أثارت صورة عن لاعب الاتحاد السابق ولاعب نادي الهلال حاليا، سعود عبدالحميد استنكار الإعلامي الرياضي جمال عارف.

وكان أحد المغردين قد نشر صورة لسعود عبد الحميد يظهر فيها الأخير تحت إضاءة خافتة وهو مرتديا قميص نادي الاتحاد، في حين يظهر اللاعب ذاته في الجزء الباقي من الصورة وهو مرتديا قميص الهلال وعليه الأضواء، وعلق عليها وكتب أن الصورة تجسد رحلة “سعود” من العتمة إلى النور.

ورد جمال عارف على الصورة وكتب :”العتمة اللي تتكلم عنها اضاءت لك الطريق للوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الألم والمرارة”.

وتابع :”العتمة أوصلت العميد الكبير إلى كأس العالم بدون أي دعم ولم يصلها فريقك إلا بعد 14 عام بعد الدعم، أي عتمة تتحدث عنها ياهذا؟”.

يذكر أن نادي الهلال نجح في التعاقد مع سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر في ديسمبر عام 2021، ليرحل مجانًا عن صفوف الاتحاد.