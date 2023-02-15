كشف المواطن علي بن رفعان قصة حماية لقاتل ابنه في مجلس العزاء.

وقال “بن رفعان” إنه سمع بحضور رجل للعزاء ووجه له السلام ليخبره الرجل بأنه قاتل ابنه، وما إن سمعه الشباب حتى تجمع الحاضرون حوله.

وتابع المواطن علي خلال ظهوره في برنامج الراصد أنه قام باحتضان الرجل الذي كان يحمل مسدسًا في يده وأخذه منه حيث قال الأخير له: “إن حماني الله وأنا معاك فأنت في حمايتي”،

وبرر “بن رفعان” زعل أبناء عمومته لمقتل ابنه، وظل معه حتى جاءت الدوريات ومنعهم من الركوب معه وركب معه حتى لا يحدث له شيء.