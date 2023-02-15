قال الوكيل المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري إن أعراض الإنفلونزا الموسمية أقوى من أعراض كورونا.

وقال عسيري، في مداخلة مع برنامج “الراصد” أن السبب الأول يعود إلى أن أغلب المواطنين أصيبوا بالكورونا، ومن ثم أصبح لديهم مناعة جزئية.

وتابع أن الأمر الثاني أن 85% من المجتمع حصل على جرعتين على الأقل من لقاح كورونا ما يخفف من حدة المرض ويزيد المناعة، فانخفضت حالات الالتهاب الرئوي وعدد الوفيات الناتجة من الإصابات، رغم تواجد الفيروس ولكن حدته وعدد وفياته انخفضت بشكل كبير.