أعلن ديوان المظالم موعد بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) عبر (منصة خبير الرقمية)، لطلاب وطالبات الجامعات والكليات ومعهد الإدارة العامة في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكِمه وإداراته بجميع مناطق المملكة.

وأوضح أن التخصصات المطلوبة هي : (الموارد البشرية، إدارة المواد، تخصصات السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، المحاسبة، أصول الدين، برنامج الدراسات القانونية، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المكتبات، الإدارة المالية).

ولفت إلى أن التقديم يبدأ يوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــــــا