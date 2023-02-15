قال حسن سمارن، مختص بالتسويق والتجارة الإلكترونية، إن التاجر الإلكتروني، لابد من أن يراعي احتياجات العملاء في المناسبات المختلفة لتحقيق المبيعات التي يستهدفها، فمثلا في رمضان يجب على المتاجر أن توفر الاشياء التي يحتاجها العملاء في هذا الشهر الكريم، مشددا على أن يبدأ التاجر الإلكتروني أن يستعد من وقت مبكر بالإعلانات حتى يحقق المزيد من الأرباح.

وشدد على أن يبدأ التاجر الإلكتروني في الاستعداد من وقت مبكر بالإعلانات حتى يحقق المزيد من الأرباح، مضيفا أن التاجر الإلكتروني لابد من أن يراعي احتياجات العملاء في المناسبات المختلفة لتحقيق المبيعات التي يستهدفها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن الميزانية هي التي تحكم التسويق في الأساس، سواء بالإعلان لدى المشاهير أو التليفزيون أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإذا كان المتجر الإلكتروني لديه ميزانية صغير فيكون الأفضل أن يعلن عن منتجاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام أو الانستجرام، أما إذا كان المتجر الإلكتروني لديه ميزانية كبيرة فيمكنه عمل الحملات الإعلانية الموسعة بجانب الإعلان عند المشاهير.

حسن سمارن – مختص بالتسويق والتجارة الإلكترونية: الميزانية هي التي تحكم التسويق في الأساس، سواء بالإعلان لدى المشاهير أو التليفزيون أو عبر منصات التواصل الاجتماعي @hasansamarin#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wVpANSqFfK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 15, 2023

حسن سمارن – مختص بالتسويق والتجارة الإلكترونية: التاجر الإلكتروني لابد من أن يراعي احتياجات العملاء في المناسبات المختلفة لتحقيق المبيعات التي يستهدفها @hasansamarin#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6IIwdQgS8R — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 15, 2023