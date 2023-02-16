هزم بوروسيا دورتموند، تشيلسي في الأراضي الألمانية بهدف دون رد ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم كريم أديمي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للفريق الألماني بحلول الدقيقة 63 من اللقاء على ملعب “سيغنال ايدونا بارك” بمدينة دورتموند.

وفاز فريق بنفيكا البرتغالي على مستضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-0، في المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء في إطار ذهاب ثمن نهائي البطولة.

وسجل هدفي بنفيكا كل من جواو ماريو من ركلة جزاء في الدقيقة 51، والبرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.