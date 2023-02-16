علق المستشار القانوني الدكتور أيمن الرفاعي، على ما قام به تاليسكا مهاجم النصر وتصريحه بأن الهلال يحصل على بطولاته بمساعدة التحكيم.
وأوضح أيمن الرفاعي، خلال لقاء ببرنامج ” في المرمى”؛ أن ما قام به تاليسكا مهاجم النصر يعد مخالفة في حق الهلال وسلوك غير رياضي وإساءة إعلامية كونها بثت ضمن برنامج تلفزيوني وفق ما نصت عليه المادة 50 من لائحة الانضباط.
المستشار القانوني الدكتور أيمن الرفاعي لـ #في_المرمى: ما قام به تاليسكا مهاجم #النصر مخالفة في حق #الهلال وسلوك غير رياضي وإساءة إعلامية pic.twitter.com/82FxoD03Tx
— العربية – في المرمى (@FilMarma) February 15, 2023
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