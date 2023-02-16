علق المستشار القانوني الدكتور أيمن الرفاعي، على ما قام به تاليسكا مهاجم ‎النصر وتصريحه بأن الهلال يحصل على بطولاته بمساعدة التحكيم.

وأوضح أيمن الرفاعي، خلال لقاء ببرنامج ” في المرمى”؛ أن ما قام به تاليسكا مهاجم ‎النصر يعد مخالفة في حق ‎الهلال وسلوك غير رياضي وإساءة إعلامية كونها بثت ضمن برنامج تلفزيوني وفق ما نصت عليه المادة 50 من لائحة الانضباط.