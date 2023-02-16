قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية ستكون على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة المشعة في جدة.

وأوضح وليد الفراج: بطولة كأس العالم للأندية ستقام على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة في جدة، لأن بقية الملاعب مثل ملعب الملك فهد الدولي والملز وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ستكون مغلقة للصيانة من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2027.

وتابع: بطل دوري أبطال آسيا إذا كان سعوديًّا بين الهلال والشباب والفيصلي، فلن يشارك بطل دوري روشن للموسم الحالي، ولكن إذا كان بطل دوري أبطال آسيا غير سعودي فسوف يشارك بطل دوري روشن بعد نهاية الموسم الحالي.