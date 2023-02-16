أجرى الاتحاد العربي، مفاوضات مع الفيفا لمنح بطل كأس العرب للأندية حق المشاركة فى النسخة القادمة من كأس العالم للأندية 2023.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه سيتم إجراء جلسة بين مسؤولي الاتحاد العربي، وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وأمين عام الاتحاد رجاء الله السلمي، مع مسؤولي الفيفا للتفاوض بهذا الشأن.

ويشار إلى أن الاتحاد العربي سيختار أندية الأهلي المصري والنصر والاتحاد، وناديًا آخر، على اعتبارها 4 أندية تشارك في النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية وهي ليست بطلة دورياتها المحلية بدعوة خاصة.