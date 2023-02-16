يبدو أن تحقيق الهلال لوصيف بطل العالم ريال مدريد دفع ببعض محبي النصر بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (الدون ) إلى العودة إلى المدرج الهلالي.

ونشر الدكتور بندر الغميز، أستاذ اللغويات التطبيقية بجامعة الملك سعود، صورة لابنيه عزيز وراكان بشعار النصر ومن ثم عودتها للهلال وهما يرتديان شعاره أمام أكاديمية الهلال.

وكتب الدكتور بندر، على الصورة:” أسرع جحْدَة في التاريخ المعاصر، إنه عصر الاحتراف .. عزيز وراكان ينضمّون للبيت الهلالي”.

ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.