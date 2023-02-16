تراجع الناقد الرياضي جمال عارف عن تغريدة العتمة، وقام بحذفها بحسب ما ذكر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال جمال عارف: طالما تم حذف تغريدة ( العتمة ) بدوري قمت بحذف ردي على التغريدة ويبقى الاحترام قائم بين الكبيرين الاتحاد والهلال.

وكان جمال عارف قد علق صورة العتمة لسعود عبد الحميد، قائل:”العتمة اللي تتكلم عنها اضاءت لك الطريق للوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الألم والمرارة”.

وتابع :”العتمة أوصلت العميد الكبير إلى كأس العالم بدون أي دعم ولم يصلها فريقك إلا بعد 14 عام بعد الدعم، أي عتمة تتحدث عنها ياهذا؟”.