تراجع الناقد الرياضي جمال عارف عن تغريدة العتمة، وقام بحذفها بحسب ما ذكر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال جمال عارف: طالما تم حذف تغريدة ( العتمة ) بدوري قمت بحذف ردي على التغريدة ويبقى الاحترام قائم بين الكبيرين الاتحاد والهلال.
وكان جمال عارف قد علق صورة العتمة لسعود عبد الحميد، قائل:”العتمة اللي تتكلم عنها اضاءت لك الطريق للوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الألم والمرارة”.
وتابع :”العتمة أوصلت العميد الكبير إلى كأس العالم بدون أي دعم ولم يصلها فريقك إلا بعد 14 عام بعد الدعم، أي عتمة تتحدث عنها ياهذا؟”.
شاطر خلك رجال يا جمال مو عارف واترك حقدك وحسدك لعمك وتاج رأسك الزعيم