أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توجيها للمنشآت كافة بالالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر منصة قوى، للحفاظ على حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته.

وكانت خدمة توثيق العقود إلكترونياً أتاحت لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين،

وتابعت أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد.