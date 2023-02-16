أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لكافة المؤهلات عبر في المجالات التالية (سائقين، تقنية، إدارية، هندسية)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- سائق (وظيفتان).

2- مُحلل أول أمن سيبراني.

3- مُحلل ثاني نظم البنية التحتية.

4- مُحلل ثاني مشاريع تقنية المعلومات.

5- مُحلل اتصالات.

6- مُحلل ثاني علاقات عملاء.

7- مُحلل أول شبكات وأنظمة البنية التحتية.

8- مُحلل ثاني تخطيط الموارد المؤسسية.

9- اختصاصي هندسي (تخطيط – توزيع – الشؤون الفنية).

10- اختصاصي هندسي (تخطيط – توليد – الشؤون الفنية).

11- اختصاصي أول هندسي/اقتصادي/مالي.

12- اختصاصي هندسي.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.