أعلن وزير الدفاع الإستوني، كوستي سالم، أن بلاده تخطط لتنظيم إنتاج الذخيرة لأوكرانيا في أراضيها، وذلك لأن “أوكرانيا تنفقها بشكل سريع للغاية”.

وقال الوزير :” أن إطلاق إنتاج الذخيرة لن يتم في الأشهر القريبة القادمة”، لافتًا أنه يمكن أن يبدأ في غضون العام المقبل.

ومن جانبه اقترح الرئيس البولندي، أندريه دودا، على حلف الناتو، أمس الأربعاء، تشييد مخازن للأسلحة على جبهته الشرقية وذلك تحسبا لأي هجوم.

كما أنه قال بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل: “نود أن نرى أكبر عدد ممكن من مستودعات الأسلحة التابعة للحلف يتم إنشاؤها على الجبهة الشرقية ليصبح الأمر تحت الاستعداد في حال حدوث أي هجوم، تكون تحت تصرف القوات في المنطقة .