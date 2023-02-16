أحرج رئيس نادي الهلال فهد بن نافل صفقة انتقال رونالدو للنصر بتوقيعه عقود رعايات لنادي الهلال مع بنك الرياض، وعددًا من الشركات العملاقة في المملكة والخليج العربي بملايين الريالات تضاف إلى الرعايات التي نجح بن نافل في جذبها لرعاية نادي الهلال .

الرئيس الداهية الذي أنهى موسمه الماضي بعقوبة إيقاف فترتين عن التسجيل في قضية محمد كنو التي تقدم بها نادي النصر، حرمت إدارة فهد بن نافل من إكمال مفاوضتها مع النجم البرتغالي رونالدو؛ مما أتاح لمنافسة التقليدي تحويل مسار الصفقه والتوقيع معه في صفقة كانت حديث الإعلام العالمي لنجم استطاع تحقيق العديد من الإنجازات في القارة العجوز منحته لقب أفضل لاعب في العالم لسنوات.

انتقال رونالدو للنصر وما صاحبه من هالة إعلامية غير مسبوقة في الشرق الأوسط نجح بن نافل في تجاوزه، بعد أن تغلب على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية تبعها تحقيقه لوصافة أبطال العالم خلف ريال مدريد، وما أن عادت البعثة الهلالية لأرض الوطن مساء الأحد الماضي إلا وانهالت عقود الرعايات على ثاني العالم ولازالت الأخبار تتحدث عن عقود قادمة تنظر موافقة بن نافل، في الوقت الذي ينتظر فيه جماهير منافسة التقليدي مشاهدة عقود رعايات بعد انتقال نجم عالمي بحجم رونالدو لصفوف النصر .

جدير بالذكر إلى أن تصريح سابق لرئيس الهلال تحدث فيه عن بعض تفاصيل مفاوضات رونالدو، وأكد فيه أن قرار إيقاف الزعيم لفترتين عن التسجيل؛ تسبب في إيقاف المفاوضات مع الدون وأن نادي الهلال كان قادرًا على إنجاح تسويق صفقة اللاعب لو كتب لها النجاح.