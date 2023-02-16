شهدت مدينة قنا في مصر حادث مأساوي حيث لقى شاب مصرعه وأصيبت عروسه في حفل زفافهما عقب سقوط “الكوشة” داخل قاعة الأفراح حيث كانا يحتفلان بزفافهما بمنطقة حوض 10 .

وتفصيلاً، تلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع حادث في إحدى قاعات الأعراس وسقوط عريس شاب مضرجاً في دمائه، وكذلك عروسه بعد سقوط كوشة الزفاف التي كانا يحتفلان فيها بزفافهما.

ووقع الحادث عند دخول العروسين بشكل مميز داخل عربة يدفعها محرك ومعلقة في سقف القاعة، حيث تعطل المحرك وسقطت العربة من الأعلى ليسقط معها العروسان على الأرض.

والجدير بالذكر أن الحادث تسبب في إصابة العريس بجروح خطيرة بالرقبة ونزيف أدى لوفاته، أما عروسه فتم نقلها للمستشفى بعد إصابتها، وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.