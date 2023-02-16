ظهر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بمسدس زعم أنه شبيه للغاية بالمسدس الذي أطلق به الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر النار على نفسه، داعيا الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي إلى قتل نفسه بهذا المسدس.

وقال حليف الكرملين الذي يقاتل إلى جانب القوات الروسية : أنا أحتفظ بمسدس من نفس نوع المسدس الذي أطلق منه هتلر النار على نفسه، سأرسله لك حتى تطلق به النار على نفسك.

وأثار هذا المشهد سخرية العديد من معارضي الزعيم الشيشاني، فيما سخر آخرون من زعمه أنه شبيه بمسدس هتلر وأن أحد قادته أتوا به إليه، مؤكدين أن لا أحد يعرف حقًا أي سلاح أنهى حياة هتلر، فكل ما هو معروف هو أنه كان من نوع 7.65 ملم من طراز Walther PP أو Walther PPK.