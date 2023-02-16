تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل أحد الفصول الدراسية، لمعلم وطلابه يحتفلون بـ ⁧‫يوم التأسيس‬⁩ على طريقتهم الخاصة.

وأظهر المقطع طريقة الاحتفال الجميلة التي احتفل بها، المعلم وطلابه داخل أحد الفصول .

وسمع في المقطع المعلم والطلاب وهم يرددون ” وطني الحبيب، وطني الحبيب، لا أحب سواه، وطني الحبيب وأنت رمز العزة” رافعين أعلام الوطن المجيد بكل فخر واعتزاز .