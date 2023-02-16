تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل أحد الفصول الدراسية، لمعلم وطلابه يحتفلون بـ يوم التأسيس على طريقتهم الخاصة.
وأظهر المقطع طريقة الاحتفال الجميلة التي احتفل بها، المعلم وطلابه داخل أحد الفصول .
وسمع في المقطع المعلم والطلاب وهم يرددون ” وطني الحبيب، وطني الحبيب، لا أحب سواه، وطني الحبيب وأنت رمز العزة” رافعين أعلام الوطن المجيد بكل فخر واعتزاز .
متداول: داخل أحد الفصول الدراسية..
معلم وطلابه يحتفلون بـ #يوم_التأسيس على طريقتهم الخاصة#السعودية pic.twitter.com/v0oie79Yl0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 15, 2023
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