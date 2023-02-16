أعلنت مكلارين عن أحدث سيارة سباق للعلامة باسم 720S GT3 ايفو، بتحديثات هامة للأداء الديناميكي وقدرتها على التحمل تجهيزاً للمشاركة في موسم سباقات 2023.

وتتميز السيارة بمصدات جديدة يمكن إزالتها وتركيبها بسرعة فائقة بدون التأثير على صلابتها وجودتها لتسهيل عملية استبدالها أثناء السباقات، كما تم إعادة تصميم ألواح الهيكل الخارجي لتوليد قوة دفع سفلية إضافية ونقل توازن السيارة للأمام.

كما ازداد طول الجناح من الخلف لتوفير دفع سفلي أفضل، مع تحديث نظام التعليق لتعزيز الثبات، وتحديث المكابح لتعزيز تحمل أقراص المكابح.

ومن الجدير بالذكر أن مكلارين ستكشف عن نسخة جديدة محدثة لسيارة 720S القانونية للطرق في أبريل القادم بمحرك 8 سلندر توين تيربو بقوة 740 حصان، وهي زيادة 30 حصان عن الموديل الحالي، وسيبدأ سعرها من 342 ألف دولار – 1.28 مليون ريال، وستكون آخر سيارة بدون تقنيات كهربائية للعلامة البريطانية.