أوضح استشاري السكر والغدد الصماء، الدكتور حسين البدوي، هل يُشفى الشخص المريض من السكري تمامًا .

وقال البدوي خلال لقائه على برنامج سهرة الرسالة ، المُذاع عبر قناة الرسالة:” أن قضية الشفاء التام من السكري صعب، خاصة إذا تحدثنا عن النوع الأول من السكر وهذا نوع وراثي ويمكن فيه تدمير البنكرياس.”

وأضاف:” أن النوع الثاني من السمنة الذي يأتي بسبب الإفراط في الطعام، أو عندما يكون شخص في العائلة لدية السكري فيصبح هذا الشخص معرض بشكل أكثر للإصابة .”

وتابع:” أن مرضى السكر في أول 5 سنوات إذا اتخذوا حمية متزنة أدت إلى انقاذ الوزن، فهذا كافي أن ينتظم السكر في الجسم لديهم بدون علاجات”، لافتًا أن أحد المرضى في وقت ما يكون الحل لديه هو العقاقير التي تنظم السكر ولا شيء آخر .