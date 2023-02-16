أوضح فضيلة الشيخ سعد الخثلان حكم من قام بجمع أمواله من السرقة ثم تاب إلى الله

ووجه الخثلان شخص جمع كل ثروته من السرقة ثم تاب إلى الله، قائلاً :” احرص على الاستمرار على عمل الطاعات وأن تجتهد في طاعة الله عز وجل واجتناب المعاصي”

وأضاف ” أما بالنسبة لمصير للأموال التي جمعها فيتقي الله ما استطاع، بمعنى أن الشئ الأساسي الذي يحتاجه هو وعائلته يبقيه وما زاد على ذلك يتصدق به شيئا فشيئا عمن سرق منهم إلى أن يبلغ على ظنه انه تصدق بجميع الأموال المسروق ”