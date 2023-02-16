اكتمل قبل قليل فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبد الله”، حيث بات كل منهما يرقد في سرير منفصل لغرفة العمليات في مستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في حديثه لقناة الإخبارية :”أن التوأمين عانيا حالة حرجة واشتراكات في عدة أجزاء متنوعة بين الجهاز التناسلي والبولي فضلا عن تشوهات تتطلب خبرة طبية لمعالجتها.”

وأضاف”: أن الزملاء الآن سينقسمون إلى فريقين، الأول لإعادة ترميم “سلمان”، والآخر لإعادة ترميم “عبدالله”، وسنقوم بإعادة التعقيم الآن.”

يُذكر أن هذه العملية هي الثامنة للتوائم السيامية من اليمن، والخامسة والخمسين لخبرة المملكة في إجراء مثل هذه العمليات.

فيديو | د. عبدالله الربيعة لـ #الإخبارية: الآن تم فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبد الله" ويرقد كل منهما في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/PgslroNKrK — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 16, 2023