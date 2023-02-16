أظهرت الدراسات أن العسل مفيد في علاج مرض السكري والتحكم فيه، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري.

ويساعد العسل في خفض مستوى السكر (جلوكوز البلازما) في دم الأفراد المصابين بداء السكري، كما أنه يقلل من نسبة الدهون في الدم ومحتوى البروتين التفاعلي لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من فرط الدهون الزائدة في الدم.

وأكدت الدراسات أيضًا أن العسل يساعد في محاربة السرطان عن طريق التدخل في مسارات إشارات الخلايا، كما يحفز العسل استجابة مناعية ضد الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر، وإليك أبرز فوائد تناول العسل على الريق:

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يعزز صحة القلب، ويعالج الربو والبرد والتئام الجروح.

ونصح الخبراء بتناول السوائل الدافئة أو كوب من الماء الدافئ أو اللبن، وبعدها تناول وجبة الإفطار، ومن ثم مزج العسل مع اللبن الدافئ وتناوله.